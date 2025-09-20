Com ou sem Neymar? André Hernan escala Seleção ideal na era Ancelotti

Após o fim das Eliminatórias, a Seleção Brasileira tem ainda oito compromissos de amistosos antes da disputa da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil não fez uma grande campanha nesta edição e se classificou ao mundial apenas na 5ª colocação, e o técnico Carlo Ancelotti estrou apenas na reta final do torneio. O italiano terá exatamente quatro encontros para definir sua convocação ideal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em bate-papo com a reportagem do Lance!, o jornalista André Hernan opinou sobre os convocados do treinador e detalhou qual seria o seu onze inicial para a Seleção Brasileira. O desafio era montar o time que representará o país na próxima Data Fifa, que acontece em 6 a 14 de outubro deste ano. A equipe enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, em Seul, e o Japão no dia 14, em Tóquio.

Hernan escolheu quais seriam seus onze melhores jogadores baseado no desempenho recente de cada um deles. Em boa parte das posições, o jornalista concordou com a escalação de Anelotti e manteve os nomes que o treinador chamou em suas duas listas desde que chegou ao comando. Por outro lado, ponderou que ainda existem setores que deixam dúvidas, especialmente na lateral esquerda e no ataque.

continua após a publicidade

Além disso, André Hernan não ficou em cima do muro e falou se chamaria, ou não, o atacante Neymar Jr, do Santos, que não vive uma grande fase desde que retornou ao futebol brasileiro, mas é nome sempre especulado para aparecer na lista de Ancelortti. Nas duas até aqui o craque santista não foi convocado.

Na escalação do jornalista, a meta brasileira segue sendo defendida por Alisson, do Liverpool. Nas laterais, um dos lados está bem resolvido com Wesley, da Roma, enquanto a esquerda segue uma grande incógnita. No desafio, Hernan escolheu Caio Henrique, do Monaco, como dono da posição. A zaga é formada por Marquinhos, do PSG, e Éder Militão, que jogava com Ancelotti no Real Madrid.

continua após a publicidade

O meio-campo é 100% Premier League. Casemiro, que retornou ao Brasil pelas convocações do treinador forma trio com Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Os atletas atuam no Manchester United, Newcastle e West Ham, respectivamente.

No ataque, André Hernan não teve dúvidas ao escalar Vini Jr, do Real, na ponta esquerda, Estêvão, recém-chegado ao Chelsea, na direita, e o companheiro de time inglês João Pedro como camisa 9, após o atacante ter feito bom Mundial de Clubes e ter iniciado bem sua trajetória na equipe de Londres. Na escalação, o jornalista destaca que Neymar está convocado, mas não como titular em sua seleção ideal.

A escalação do Brasil montada por André Hernan ficou assim: Alisson; Wesley, Marquinhos, Éder Militão e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Estêvão e João Pedro.

➡️ Brasil x Inglaterra: ingressos à venda para o amistoso das campeãs; veja valores

André Hernan tem passagem pelo Grupo Globo e atua hoje com a Amazon Prime, além de criar seus conteúdos pessoais. (Foto: Divulgação)

CBF define os jogos de times que serão observados por Ancelotti

O Departamento de Seleções estará presentes em partidas no Brasil e na Europa, com destaque para jogos do {Brasileirão} e da {Libertadores}, além de duelos da Champions League e dos principais campeonatos nacionais do Velho Continente.

Equipes como o Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Vasco e Corinthians serão observados pela comissão técnica do treinador italiano. Além dos times brasileiros, outros europeus integram a lista em partidas dos calendários nacionais e internacionais.

Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus, Bayern de Munique, PSG, Real Betis e Atlético de Madrid são alguns dos que serão observados por Ancelotti e sua equipe na Europa. O "tour" acontece dentro e fora do Brasil entre o começo de setembro, inclusive com alguns jogos que já aconteceram, e vão até o começo de outubro.

Paralelamente, o preparador físico Cristiano Nunes dá sequência ao calendário de visitas aos CTs dos clubes do Brasileirão. Após percorrer o Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, ele estará na próxima semana na Toca da Raposa (Cruzeiro), na Cidade do Galo (Atlético-MG) e em Mirassol. Depois da próxima Data Fifa, a etapa final será nos centros de treinamento das equipes do Nordeste.

Clique aqui e veja o calendário completo de jogos, datas e quem estará observando os jogadores dentro e fora do Brasil.