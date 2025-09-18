Ramon Menezes convoca Seleção para o Mundial Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (18) a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa da Copa do Mundo da categoria. Comandada pelo técnico Ramon Menezes, a equipe contará com 21 jogadores na busca pelo hexacampeonato mundial entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

Lista de convocados para a Seleção Sub-20

Goleiros

Felipe Longo (Corinthians)

Lucas Furtado (Vitória de Guimarães-POR)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores

Gilberto (Palmeiras)

Igor Serrote (Al Jazira-EAU)

Leandrinho (Vasco)

Léo Derik (Athletico-PR)

Bruno Alves (Cruzeiro)

Iago (Flamengo)

João Souza (Flamengo)

Meio-campistas

Coutinho (Palmeiras)

João Cruz (Athletico-PR)

Murilo (Cruzeiro)

Rayan Lucas (Sporting-POR)

Rhuan Gabriel (Cruzeiro)

Atacantes

Deivid Washington (Chelsea-ING)

Erick Belé (Palmeiras)

Gustavo Prado (Internacional)

Luighi (Palmeiras)

Pedrinho (Zenit-RUS)

Wesley (Al Nassr-SAU)

Pentacampeã do torneio (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011), a Seleção garantiu vaga no Mundial após conquistar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 no início deste ano.

O técnico Ramon Menezes anunciou a lista dos convocados para o Mundial Sub-20 (Foto: Jo Marconne / CBF)

Grupo e confrontos

A Seleção Brasileira está no Grupo C da competição e enfrentará adversários de peso na primeira fase: México, Marrocos e Espanha. A estreia será contra os mexicanos no dia 28 de setembro, às 20h (horário de Brasília). Na sequência, a equipe encara o Marrocos no dia 1º de outubro, também às 20h, e fecha a fase de grupos diante da Espanha, em 4 de outubro, às 17h. Todos os jogos serão disputados no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

Formato da competição

A Copa do Mundo Sub-20 reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes. Avançam para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além das quatro melhores terceiras colocadas no geral. A partir daí, o torneio segue em formato eliminatório até a final.

Preparação na Granja Comary

A apresentação da delegação brasileira está marcada para a próxima segunda-feira (22), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Ramon comandará dois treinos antes da viagem ao Chile, programada para a noite de terça-feira (23).