Na despedida da torcida em jogos no país antes da Copa do Mundo, em 2026, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira correspondeu. A atuação, principalmente no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, foi do tamanho da festa nas arquibancadas do Maracanã na última quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Do calvário à apoteose, Paquetá e Luiz Henrique brilham no Maracanã

O adversário foi o mesmo da despedida para a Copa de 2022, no Catar. No dia 24 de março de 2022, no mesmo Maracanã, o Brasil goleou a "La Roja" por 4 a 0 com gols de Neymar, Vini Jr., Philippe Coutinho e Richarlison.

Seleção muito aplaudida

Ainda que a reaproximação da torcida seja um dos focos, o povo carioca, ao menos, exaltou os ídolos. Antes mesmo de a bola rolar, na escalação, o 11 inicial definido por Carlo Ancelotti foi celebrado - destaque para os atacantes Raphinha e João Pedro.

continua após a publicidade

Como de praxe em jogos no país, as arquibancadas do Maracanã embalaram o hino nacional. O principal palco do futebol brasileiro, lotado, com mais de 57 mil pessoas, vibrou não só com o gol de Estêvão, ainda no primeiro tempo, como também com dois atletas que vieram do banco.

Na briga por espaço, Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit-RUS, foi aclamado - contra o Chile, no primeiro turno, foi dele o gol da vitória de virada por 2 a 1. Em seguida, aplausos e gritos para o retorno de Lucas Paquetá, de volta após duas convocações e inocentado do processo na Inglaterra.

continua após a publicidade

Em seus primeiros toques na bola, linda jogada de Luiz Henrique para gol do meia do West Ham. Explosão do Maracanã. Logo em seguida, mais uma trama dos pés do ex-Botafogo para o tento de Bruno Guimarães.

Que venha a Copa do Mundo

Há ainda um último desafio pelas Eliminatórias, contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), fora de casa. Mas já é tempo de Copa do Mundo e, no "até logo" à torcida brasileira, as impressões foram boas em um dos últimos testes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para finalizar o último ato no Brasil, o elenco comandado por Carlo Ancelotti, junto ao estafe da CBF, deu uma volta no gramado do Maracanã em forma de agradecimento pelo apoio. Mais uma vez, todos juntos em busca da sexta estrela no emblema.