Com a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026, o Brasil já tem traçado o caminho em busca do Hexa. Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira irá enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. E poderá enfrentar uma equipe europeia logo no primeiro mata-mata da competição.

O Brasil irá estrear no sábado, 13 de junho, diante do Marrocos. Seis dias depois, encara o Haiti. E encerra a primeira fase no dia 24 de junho, contra a Escócia. Já se sabe que os jogos serão na Costa Leste dos Estados Unidos, podendo ser em Boston, Nova York, Filadélfia, Atlanta ou Miami. Os locais e os horários serão anunciados pela Fifa em evento neste sábado (6).

As duas equipes que se classificarem no grupo do Brasil enfrentarão os dois primeiros colocados do Grupo F. A Holanda é a cabeça de chave daquele grupo, que tem ainda Japão e Tunísia confirmados. O outro integrante virá de uma das repescagens europeias, que tem Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia brigando pela vaga.

Vale lembrar que, com 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 terá uma fase de mata-mata a mais do que as edições anteriores.

Caso se classifique em primeiro no grupo e avance também no primeiro mata-mata, o Brasil terá pela frente nas oitavas o vencedor do confronto que opôs os segundos colocados dos Grupos E (Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador) e I (França, Senegal, Noruega e vencedor de uma das repescagens mundiais).

Na hipótese de ficar em segundo na primeira fase e passe do primeiro mata-mata, a Seleção Brasileira teria nas oitavas o vencedor do confronto entre segundos colocados dos Grupos A (México, África do Sul, Coreia do Sul e um país oriundo da repescagem europeia) ou B (Canadá, país oriundo da repescagem europeia, Catar e Suíça).

A partir das quartas de final as possibilidades são diversas. Caso tenha se classificado em primeiro na fase do grupos, o Brasil poderá cruzar com os campeões do Grupo A (do México) ou L (da Inglaterra), ou com um dos melhores terceiros colocados. Por outro lado, se chegar a essa fase após ter sido segundo no Grupo C, a Seleção Brasileira poderá cruzar com o campeão do Grupo I (da França) ou do E (da Alemanha). Ou ainda com um adversário que se classificou com uma das vagas para terceiros.

Um eventual confronto com a Argentina poderá acontecer nas semifinais da hipótese das duas seleções terem sido campeãs de seus grupos. O Brasil pegará a Espanha nessa fase se tiver sido segundo e os espanhóis, primeiros.

Sorteio da Copa do Mundo definiu caminhos do Brasil em busca do Hexa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Adversários do Brasil nos playoffs se a Seleção for 1ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 2º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo E contra 2º do I

Quartas de final: Vencedor entre 1º do A contra um melhor terceiro; ou 1º do L contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos J, B ou K; 2º do H, D ou G; ou dois melhores terceiros

Adversários do Brasil nos playoffs se a Seleção for 2ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 1º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo A contra 2º do B

Quartas de final: Vencedor entre 1º do E contra um melhor terceiro; ou 1º do I contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos H, D ou G; 2º do K, L ou J ou dois melhores terceiros

E se o Brasil ficar em 3º no Grupo C da Copa do Mundo?

Na hipótese de tropeçar na primeira fase e ficar apenas com uma das terceiras vagas, a Seleção Brasileira enfrentará o campeão do Grupo A no primeiro mata-mata e poderá cruzar com a melhor equipe do Grupo E nas oitavas.