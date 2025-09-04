menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Helton, ex-goleiro da Seleção e do Vasco é preso com arma furtada em Portugal

Helton Arruda, que jogou pelo Vasco e Porto, foi detido durante operação

Por onde anda Helton, ex-goleiro do Vasco?
imagem camera(Foto: Vasco)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
12:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira, do Vasco e do Porto, foi detido durante operação policial realizada em sua residência em Portugal. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (3), quando agentes encontraram uma arma de fogo e munição no quarto do brasileiro de 47 anos. A detenção ocorre aproximadamente dois meses após o ex-atleta ter sido denunciado por violência doméstica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A arma apreendida na casa de Helton havia sido furtada em uma localidade situada a 70 quilômetros de sua residência, conforme apontaram as investigações. Quando questionado pelas autoridades portuguesas, o ex-goleiro do Porto alegou que o armamento pertencia a um amigo já falecido, que teria visitado seu estúdio para gravar uma música.

Goleiro do Vasco na final do Mundial de 2000, Helton foi já atuou na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

A operação policial foi desencadeada por uma denúncia de violência doméstica apresentada por uma mulher que manteve relacionamento extraconjugal com Helton durante dez anos. O brasileiro foi liberado após a apreensão da arma, mas deverá comparecer periodicamente à Justiça de Portugal.

continua após a publicidade

A denunciante informou às autoridades que, durante um desentendimento, Helton encostou "um objeto que lhe pareceu ser uma arma de fogo" em sua cabeça, escondendo-o em seguida ao perceber que um conhecido questionava se estava tudo bem.

O Ministério Público português acatou a denúncia, e Helton será julgado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), na cidade do Porto. Em Portugal, o ex-goleiro poderá receber condenação por "maus-tratos simples", com pena que varia de dois a oito anos de prisão.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias