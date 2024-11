Seleção: quem Dorival Júnior deve escalar no ataque?

Luiz Henrique treina antes do jogo com a Venezuela (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 13/11/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira, 14, contra a Venezuela, em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com uma dúvida no ataque.

Com Raphinha, Vini Jr. e Igor Jesus praticamente garantidos, Savinho e Luiz Henrique devem disputar a vaga restante.

Com uma vaga aberta no setor ofensivo devido à lesão de Rodrygo, o técnico Dorival Júnior está analisando opções para montar o ataque e garantir um resultado positivo fora de casa contra a Venezuela que permanece invicta em casa.

Raphinha, que vem atuando como um dos armadores da equipe, é uma escolha quase certa para Dorival Júnior. Com seu estilo rápido e habilidade em passes decisivos, ele desempenha um papel central na criação de jogadas da Seleção.

Vini Jr., apesar de um desempenho instável em alguns jogos pela Seleção, é considerado titular pela sua capacidade de quebrar defesas com dribles e velocidade. Ele retorna à equipe após se ausentar na Data Fifa de outubro devido a uma lesão na cervical. Motivado, Vini vem de uma atuação de destaque pelo Real Madrid, onde marcou três gols contra o Osasuna no último fim de semana pelo Campeonato Espanhol.

Igor Jesus, outro nome provável para o ataque, já se firmou como um dos principais centroavantes à disposição de Dorival, e foi decisivo na vitória de virada sobre o Chile, e ganhou a confiança do treinador da Seleção.

A disputa pela vaga restante no ataque está acirrada entre Savinho e Luiz Henrique. Savinho desponta como favorito, especialmente devido ao seu entrosamento com o elenco e potencial de finalização. No entanto, Luiz Henrique vem de uma sequência impressionante de jogos pelo Botafogo e também pela Seleção Brasileira. Na amarelinha, ele marcou gols consecutivos contra o Chile e o Peru.

A definição da escalação final deve ocorrer no treino desta quarta-feira (13) no Mangueirão, onde Dorival Júnior vai observar o desempenho dos atacantes em um último ajuste antes do jogo decisivo. Após enfrentar a Venezuela, o Brasil segue para o Uruguai, onde disputará mais uma rodada para a classificação à Copa do Mundo de 2026.