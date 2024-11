Inteligência artificial aponta escalação ideal para Seleção Brasileira

Técnico do Brasil, Dorival Jr. em duelo contra o Peru pelas Eliminatorias (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 12/11/2024 - 16:29

Para a última Data Fifa do ano, Dorival Júnior convocou 23 jogadores para defender a Seleção Brasileira contra a Venezuela e o Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro. O Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre qual seria a melhor escalação para defender a amarelinha nos duelos.

Convocação de novembro da Seleção Brasileira

As opções escolhidas por Dorival Júnior apresentaram algumas mudanças do último mês. Desta vez, o Brasil voltou a poder contar com Vini Jr, quem esteve fora devido a uma lesão cervical. Outra novidade foi a primeira convocação de Murillo, craque do Nottingham Forest, assim como Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, que chegam para substituir a dupla do Real Madrid, Éder Militão e Rodrygo.

Entre os disponíveis, segundo convocação, estão: os goleiros Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras); os laterais Danilo (Juventus), Vanderson (Mônaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG); os zagueiros Léo Ortiz (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest); os meias André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham); e os atacantes Raphinha (Barcelona), Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Savinho (Manchester City) e Vini Jr. (Real Madrid).

Escalação ideal para IA

Com base na lista de convocados, aqui está uma possível escalação titular para a Seleção Brasileira:

Formação: 4-2-3-1

Goleiro:

- Ederson (Manchester City)

Defesa:

- Lateral Direito: Danilo (Juventus)

- Zagueiro Esquerdo: Marquinhos (PSG)

- Zagueiro Direito: Gabriel Magalhães (Arsenal)

- Lateral Esquerdo: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meio Campo:

- Volante Esquerdo: Bruno Guimarães (Newcastle)

- Volante Direito: André (Wolverhampton)

- Meia Atacante: Lucas Paquetá (West Ham)

Ataque:

- Ponta Direita: Raphinha (Barcelona)

- Ponta Esquerda: Vini Jr. (Real Madrid)

- Centro Avante: Gabriel Martinelli (Arsenal)

Essa escalação aproveita a habilidade defensiva de Marquinhos e Gabriel Magalhães, a criatividade de Lucas Paquetá e a velocidade de Raphinha e Vini Jr. no ataque.

A Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira (14), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 18h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Monumental de Maturín. Em seguida, o Brasil volta para casa, onde recebe o Uruguai no dia 19 de novembro. O duelo acontecerá, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.