Seleção Brasileira teve 17 cortes nas cinco convocações de Dorival Jr.

Dorival Júnior tem encarado uma verdadeira sina com lesões (Foto: Mauro Pimentel / AFP)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 12/11/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 12/11/2024 - 08:15

Dorival Júnior iniciou nessa segunda-feira (11) a preparação da Seleção Brasileira para os jogos diante da Venezuela, na quinta, fora de casa, e do Uruguai, na próxima terça-feira, em Salvador, ambos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. E, para as duas últimas partidas da equipe no ano, ele precisou se adaptar a um problema que encara desde sua primeira convocação, em março: corte de jogadores por lesão. Até aqui, foram nada menos do que 17 mudanças de lista em cinco convocações.

➡️ Data Fifa: confira os convocados dos clubes da Série A em novembro

Os jogadores desligados agora foram Eder Militão e Rodrygo, que se lesionaram na goleada por 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna, sábado (9), pelo Campeonato Espanhol. O defensor teve ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, enquanto o atacante sofreu lesão muscular no reto femoral da perna esquerda. Léo Ortiz e Gabriel Martinelli foram convocados em seus lugares.

Há 11 dias, quando anunciou a lista de convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira, Dorival Júnior já havia lamentado o alto índice de jogadores que precisou desconvocar desde que assumiu o time, no início do ano. Por ironia, na ocasião ele comemorou o fato de Rodrygo ter tido uma lesão muscular menos grave do que se pensava e estar com caminho aberto para convocar novamente o atleta.

— Em quatro convocações nós tivemos 15 cortes já com elas (listas) definidas. Procuramos nos acercar o máximo possível em relação às tomadas de decisões —, disse o técnico da Seleção Brasileira no início do mês. — O Rodrygo, quando imaginava-se uma lesão também de segundo grau, não aconteceu.

A lesão, contudo, acabou acontecendo justamente no último jogo antes de Rodrygo se apresentar. O atacante é um dos jogadores que mais atuaram sob o comando de Dorival Júnior na Seleção, aparecendo em dez partidas. Ao lado de Endrick e Raphinha, ele é um dos artilheiros do time na ‘Era Dorival’, com três gols marcados.

Rodrygo se lesionou na partida entre Real Madrid e Osasuna, no sábado (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Eder Militão, por sua vez, tem tido a sequência na Seleção Brasileira afetada diretamente pelo alto número de lesões. O zagueiro foi cortado das três últimas listas por contusão. E, pela gravidade da sofrida no sábado, ficará um bom tempo sem sequer poder atuar.

Cortes da Seleção Brasileira desde que Dorival Júnior assumiu

Amistosos — Inglaterra e Espanha

Ederson (deu lugar a Léo Jardim)

Marquinhos (Fabrício Bruno)

Martinelli (Galeno)

Casemiro (Pepê)

Gabriel Magalhães (Bremer)

Amistosos com Estados Unidos e México + Copa América

Ederson (Rafael)

Eliminatórias — Equador e Paraguai

Yan Couto (William)

Savinho (Lucas Moura)

Pedro (João Pedro)

Éder Militão (Fabrício Bruno)

Eliminatórias — Chile e Peru

Alisson (Weverton)

Bremer (Beraldo)

Guilherme Arana (Alex Telles)

Vinicius Júnior (Andreas Pereira)

Éder Militão (Fabrício Bruno)

Eliminatórias — Venezuela e Uruguai

Éder Militão (Léo Ortiz)

Rodrygo (Gabriel Martinelli)