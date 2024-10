Seleção Brasileira treina no CT do Palmeiras sob os olhares de Leila Pereira

Foto: Thiago Braga/Lance!







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 09/10/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, acompanhou de perto o treino da Seleção Brasileira na tarde desta terça-feira (8), no Centro de Treinamento do clube. Pouco após o início da atividade, Leila se posicionou à beira do campo, observando o trabalho da equipe nacional.

Leila estava acompanhada por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Maurício Galiotte, ex-presidente do Palmeiras, e Yuri Romão, presidente do Sport e chefe da delegação brasileira para os confrontos contra Chile e Peru, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Após o encerramento do treinamento, Leila Pereira compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de Ednaldo Rodrigues. Na legenda, destacou: - Nossa Academia estará sempre de portas abertas para a Seleção Brasileira.

Segundo fonte da CBF, Ednaldo mudou CT da Seleção por atrito com Corinthians

Originalmente, os treinamentos da Seleção em São Paulo estavam previstos para ocorrer no CT do Corinthians. No entanto, conforme revelado pelo Lance!, Ednaldo Rodrigues vetou a utilização das instalações alvinegras, o que levou à escolha do CT do Palmeiras como novo local de preparação antes da partida contra o Chile, na quinta-feira (10).

Em março deste ano, Leila Pereira fez história ao se tornar a primeira mulher a chefiar a delegação da Seleção Brasileira durante os amistosos contra Inglaterra e Espanha.