Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 20:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio a Data FIFA, o Lance! realizou uma enquete no seu perfil oficial do Instagram, perguntando aos seus seguidores: "Você prefere, seu time campeão da Libertadores ou ver o Brasil ganhando uma Copa do Mundo?". Confira o resultado da enquete logo abaixo:

Após duas horas de votação, o resultado da enquete do Lance! foi o seguinte:

Seu time ser campeão da Libertadores - 258 votos (70%)

Ver o Brasil ganhando uma Copa do Mundo - 112 votos (30%)

Data Fifa - Seleção Brasileira

Chile x Brasil - 10/10 - 21h (de Brasília)

Logo após o duelo com o Chile, a Seleção Brasileira viajará para Brasília, onde treinará no Estádio Bezerrão, do Gama. Essa sequência será utilizada para focar no confronto com o Peru, que será disputado no Mané Garrincha, no dia 15.

Brasil x Peru - 15/10 - 21h45 (de Brasília)

