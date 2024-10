Neto detona titular da Seleção Brasileira e faz campanha por jogador do Palmeiras

Neto detona presença de Lucas Paquetá na lista da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Neto criticou a presença do meia Lucas Paquetá na convocação do treinador Dorival Júnior. O atleta do West Ham, da Inglaterra, foi um dos 24 jogadores convocados para a atual Data Fifa. A Seleção Brasileira irá enfrentar o Chile e o Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Ao criticar a presença de Lucas Paquetá na Seleção Brasileira, Neto aproveitou para fazer campanha por Raphael Veiga na Seleção. Para o comentarista e apresentador da Band, o jogador do Palmeiras é melhor que o meia do West Ham.

- O Paquetá, que vocês gostam, não joga nada. É jogadorzinho perto do Raphael Veiga… Como que ele pode ter sido o camisa 10 da Seleção Brasileira? Como nós vamos ganhar uma Copa do Mundo ou ir para a semifinal e final? - disse o ex-jogador.

Paquetá é investigado

Além disso, Neto também chamou atenção para o escândalo da investigação de Lucas Paquetá sobre possível envolvimento em manipulação de resultado de apostas. O processo é de iniciativa da Federação de Futebol da Inglaterra (FA), que acusa o jogador de ter forçado propositalmente a advertência de cartões amarelos em partidas da Premier League.

- O cara é titular, com todos os problemas que tem com jogo, e ele vai ser suspenso lá (Inglaterra), porque a pancada lá é muito forte. E ele continua, mas o Raphael Veiga não vai. Se fosse o Neymar que tivesse tido esse problema com casa de aposta, ele estava preso - concluiu.

Os jogadores convocados para a Seleção Brasileira se apresentaram na segunda-feira (7) para os próximos compromissos da Data Fifa. A equipe do técnico Dorival Júnior entra em campo para enfrentar o Chile na quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago. Na terça-feira (15), o Brasil enfrenta o Peru, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.