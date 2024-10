STJD julgará pedidos de Vasco e Corinthians sobre jogos da Copa do Brasil

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 21:52 • Rio de Janeiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará na próxima sexta-feira as Medidas Inominadas apresentadas por Vasco e Corinthians, que contestam o adiamento das partidas das semifinais da Copa do Brasil.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

➡️ Veja a Seleção Brasileira em preparação para enfrentar o Chile, pelas Eliminatórias

A alteração no calendário, que inverteu as datas com o Campeonato Brasileiro, foi solicitada por Atlético-MG, adversário do Vasco, e Flamengo, rival do Corinthians, e aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes dos jogos de ida da competição.

No julgamento, a CBF será representada pelo diretor de competições, Júlio Avellar. A pauta inclui os seguintes processos: nº 275/2024 - Medida Inominada: Requerente: Vasco da Gama; Requerido: Júlio Avellar, Diretor do Departamento de Competições da CBF. Terceiro interessado: Atlético-MG; nº 276/2024 - Medida Inominada: Requerente: SC Corinthians Paulista; Requerido: Júlio Avellar, Diretor do Departamento de Competições da CBF. Terceiro interessado: CR Flamengo.

➡️ Corinthians terá dois reforços na luta contra o rebaixamento após término da Data Fifa

Ambos os processos serão relatados pelo auditor Maxwell Borges de Moura Vieira.

Nos jogos de ida, no dia 2 de outubro, o Atlético-MG venceu o Vasco por 2 x 1 e o Flamengo fez 1 a 0 no Corinthians. As partidas de volta estão marcadas para o final de semana depois da Data Fifa: dia 19 de outubro, jogam Vasco e Atlético-MG e no dia 20, Corinthians x Flamengo. Flamengo e Atlético-MG alegam que ficaram muito desfalcados pela Data Fifa, por isso deveria haver a mudança de datas.



Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas - afirmou o Corinthians em nota oficial.