Segundo fonte da CBF, Ednaldo mudou CT da Seleção por atrito com Corinthians

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 08/10/2024 - 14:25 • Rio de Janeiro

Uma determinação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, fez com que a Seleção Brasileira trocasse o CT Joaquim Grava, do Corinthians, pela Academia de Futebol do Palmeiras, no período de treinamento da equipe antes da partida contra o Chile, na próxima quinta-feira, 10, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Segundo o Lance! apurou, a cúpula da CBF entendeu que as recentes rusgas entre o alvinegro paulista e a entidade poderiam fazer com que houvesse algum tipo de manifestação por parte da torcida corintiana, especialmente no trajeto entre o hotel em que a Seleção ficaria e o centro de treinamento do Timão.

Impacto na logística

A decisão gerou impacto direto na logística da Seleção, que costuma treinar no CT corintiano e ficar hospedada em um hotel na região, mais próximo do aeroporto de Guarulhos, de onde a equipe viajará para o Chile. Por conta da mudança, a Seleção ficou em um hotel perto do CT do Palmeiras, na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista.

A CBF chegou a divulgar que a seleção faria a preparação para o jogo diante do Chile no CT Joaquim Grava, mas mudou de posição na última semana.

CBF nega

As recentes polêmicas envolvendo o Corinthians e a CBF têm como ponto central a troca de datas do jogo de volta da semifinal contra o Flamengo, de 17 para 20 de outubro. Há, também, reclamação sobre arbitragem, especialmente no clássico contra o São Paulo, quando o Timão teve dois atletas expulsos e acusou falta de critério.

Procurada pela reportagem, a CBF nega que a troca de centro de treinamentos tenha partido diretamente do presidente da entidade e alega que a troca foi motivada apenas por uma questão logística.

Segundo a entidade, foi uma decisão da diretoria de Seleções por questões operacionais. Na ocasião, o coordenador executivo geral de Seleções, Rodrigo Caetano, ligou ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, para agradecer a cessão do CT.