Palmeiras perde novo titular para Seleção durante preparação para final

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado por Dorival Júnior nesta sexta-feira (21) para defender a Seleção Brasileira no duelo contra a Argentina, válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O atleta alviverde foi chamado para substituir Alisson, do Liverpool, que sofreu um choque de cabeça durante a segunda etapa da vitória sobre a Colômbia por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha. Apesar de não apresentar sintomas físicos, o goleiro do clube inglês precisará cumprir o protocolo de concussão da FIFA, que determina um período mínimo de seis dias antes de voltar a atuar.

Com isso, o Palmeiras chega a sete convocados nesta Data Fifa, em meio à preparação para o duelo contra o Corinthians, pela decisão do Campeonato Paulista. Além de Weverton, que se juntará a Estêvão na Seleção Brasileira, Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez defenderão o Uruguai, enquanto Richard Ríos representará a Colômbia.

Além do sexteto, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Paulinho e Bruno Rodrigues seguem sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Eles não participam da preparação com o restante do grupo na Academia de Futebol e serão desfalques diante do Corinthians.

Próximo jogo do Palmeiras

Após perder a primeira partida por 1 a 0, no Allianz Parque, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato paulista. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.