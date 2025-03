Solução há um ano, Endrick tenta recuperar espaço na Seleção

Endrick foi um dos grandes responsáveis por um início de trabalho menos conturbado de Dorival Júnior na Seleção Brasileira, há um ano. Marcou o gol da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, na estreia do treinador; três dias depois, fez o de empate por 3 a 3 com a Espanha, em Madrid; e, no jogo seguinte, já em junho de 2024, anotou mais uma vez o gol da vitória, dessa vez por 3 a 2 sobre o México, nos Estados Unidos. Aí, perdeu espaço.

continua após a publicidade

➡️Dorival convoca quatro jogadores para Argentina x Brasil; Gerson está fora

Desde que assumiu a Seleção, Dorival sempre deixou claro que não queria queimar etapas e que contava com o crescimento gradativo de Endrick — e isso mesmo que o jogador, que à época estava em processo de transferência do Real Madrid para o Palmeiras, entrasse e resolvesse em campo.

Mas a reserva no Real Madrid e a consequente pouca minutagem em campo deram motivos para Dorival Júnior seguir preterindo o atacante. Endrick ficou fora da última convocação de 2024, para os jogos com Venezuela e Uruguai, e havia ficado de fora também da atual lista, para os confrontos com a Colômbia e Argentina. Só está treinando com a Seleção Brasileira em Brasília porque Neymar foi cortado.

continua após a publicidade

Nestes três primeiros meses do ano, Endrick já marcou seis gols pelo Real Madrid. Mesmo assim, nessa quinta-feira (20) viu do banco outros seis jogadores de linha serem chamados por Dorival Júnior para entrarem em busca de um gol Salvador contra a Colômbia. No ataque, o técnico viu mais potencial em Matheus Cunha e Savinho.

Dorival explica ausência de Endrick na Seleção diante da Colômbia

Na entrevista coletiva que se seguiu à vitória sofrida sobre os colombianos, Dorival Júnior foi questionado sobre as razões de não ter escolhido Endrick ou Estêvão para tentar resolver na frente. Dessa vez, culpou a altura dos atacantes.

continua após a publicidade

— Eu entendo a torcida pedir esses dois jogadores, mas eles (Colômbia) tinham uma bola aérea muito boa. Eu não podia abrir mão de ter mais um jogador dentro da nossa área com essa condição — considerou Dorival.

— No último minuto nós optamos, nunca fizemos isso, pela colocação de um terceiro homem na área (Léo Ortiz) porque se as jogadas tivessem fluído provavelmente aconteceriam dessa forma, com bolas alçadas na área. Foi apenas isso — acrescentou o técnico.

A Seleção Brasileira está de folga nesta sexta-feira, e terá três treinos a partir de sábado para se preparar para o confronto com a Argentina, na próxima terça (25), em Buenos Aires. Será mais uma chance para Endrick mostrar seu trabalho. E, talvez, sua resiliência.