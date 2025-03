O técnico Dorival Júnior anunciou as convocações dos jogadores Beraldo (Paris Saint-Germain), João Gomes (Wolverhampton), Éderson (Atalanta) e do goleiro Weverton (Palmeiras) para a partida da próxima terça-feira (25), diante da Argentina, em Buenos Aires. Eles entram nas vagas de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que levaram o 3º cartão amarelo na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, de Gerson, que sofreu lesão muscular, e Alisson, que passa por protocolo de concussão.

Os quatro jogadores se apresentam em Brasília para iniciar a preparação para o duelo do Brasil com Argentina. A Seleção está de folga nesta sexta e irá retomar os treinos no sábado. A equipe de Dorival Júnior fica na capital federal até a véspera do jogo.

Ao anunciar os novos convocados, a comissão técnica explicou os cortes de Gerson e de Alisson. O volante do Flamengo ainda apresenta dores na região posterior da coxa esquerda nesta sexta-feira — ele fora substituído no primeiro tempo do confronto com os colombianos.



Alisson, por sua vez, "encontra-se bem e não relata nenhuma queixa clínica". Mas a CBF explicou que o goleiro precisa cumprir o protocolo de Concussão da Fifa, que prevê cinco dias de repouso. Portanto, ele não estaria apto a enfrentar a Argentina. Tanto Gerson quanto Alisson foram liberados para voltarem aos seus clubes.

Dorival ganha novos jogadores para Argentina x Brasil, mas perde 'pilar'

Com dois novos meio-campistas à disposição, Dorival Júnior ganha novas opções para montar o Brasil que irá enfrentar a líder das Eliminatórias, Argentina. Mas ele perde um de seus jogadores mais importantes.

Isso porque o duelo com os argentinos será o primeiro em que Dorival não poderá contar com Bruno Guimarães. O capitão do Newcastle é o único jogador que participou de todas as 15 partidas da Seleção Brasileira sob o comando do técnico

