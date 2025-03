Exames descartam lesão em Gerson, jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira

Gerson, com dores no posterior da coxa esquerda, foi cortado da lista da Seleção Brasileira para a partida contra a Argentina. Após passar por exames médicos, o meio-campista não teve lesão constatada. No entanto, segundo apuração do Lance!, ele segue com dores na região.

Apesar de não mostrar contusão, a bateria de exames sinalizou contratura e fadiga no local.

O capitão rubro-negro retornará ao Flamengo nesta sexta-feira e terá o acompanhamento do departamento médico do clube. A decisão da CBF em cortar o jogador da lista se deve ao fato do mesmo não poder treinar por conta das dores na coxa.

Gerson na partida contra a Colômbia

Gerson foi substituído aos 28 minutos do primeiro tempo. Após sentir a coxa, o jogador caiu no chão e precisou de atendimento médico. Ele deixou o campo chorando.

Gerson, do Flamengo, durante a partida da Seleção contra a Colômbia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nas redes sociais, torcedores chamaram a atenção para a importância do meia na equipe de Dorival Júnior, e afirmaram que o sotor sofreu uma queda de rendimento após a saída de Gerson.

Brasil 2 x 1 Colômbia: como foi o jogo?

Foi sofrido e foi apenas nos acréscimos. Mas a vitória, enfim, veio. Jogando diante de 70 mil torcedores no Mané Garrincha na noite desta quinta-feira (20), o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1, com o gol da vitória sendo marcado por Vini Jr. aos 53 do segundo tempo. Raphinha, de pênalti, e Luis Díaz, marcaram os outros gols. Com o resultado, a Seleção salta para a 2ª colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.