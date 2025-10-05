Seleção Brasileira inicia preparação para amistosos; veja quem já chegou
Goleiro Bento e integrantes da comissão técnica já estão concentrados em Seul
A Seleção Brasileira já começou a se apresentar para os amistosos do mês de outubro com a Coreia do Sul e Japão. O primeiro jogador a chegar a Seul foi o goleiro Bento, do Al-Nassr, que se juntou à delegação neste domingo (05). A última partida do clube saudita foi no dia 1°, o que possibilitou a ida antecipada com relação aos demais nomes da lista de Ancelotti.
Além do arqueiro, o treinador Carlo Ancelotti e demais integrantes da comissão técnica já estão concentrados na capital sul-coreana. O grupo estará completo na quarta-feira (8), após as rodadas dos campeonatos e a paralisação para a Data Fifa.
O início da preparação para os dois jogos começará na segunda-feira, já que o primeiro desafio do Brasil acontece na sexta-feira (10) contra a Coreia do Sul. A partida será às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul. Já o duelo com os japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30 (de Brasília), Estádio de Tóquio.
John é convocado para a Seleção
Após a baixa de Alisson, que se lesionou antes da convocação, Carlo Ancelotti teve novo problema no gol do Brasil. Ederson, do Fenerbahçe, foi cortado devido a uma lesão nos treinos pela equipe turca. Desta forma, a CBF anunciou a chegada de John, do Nottingham Forest, para a posição.
Além do ex-Botafogo, a meta brasileira tem como opção Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians.
