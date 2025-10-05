Veja o valor de mercado de John, convocado no lugar de Ederson
Diferença de mercado entre os atletas é de 10 milhões de euros
- Matéria
- Mais Notícias
O goleiro Ederson, ex-Manchester City e atualmente no Fenerbahçe, sofreu uma lesão durante um treinamento da equipe turca e foi cortado da Seleção Brasileira. Para suprir a sua vaga, John, goleiro do Nottingham Forest e ídolo do Botafogo foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos de outubro contra a Coreia do Sul e Japão.
Ex-Botafogo, John é convocado para a Seleção Brasileira
Seleção Brasileira
Por onde anda Emerson, ex-volante do Grêmio e da Seleção Brasileira?
Lancepédia
Tiago Leifert avalia ausência de camisa 10 na Seleção Brasileira: ‘Constrangedor’
Fora de Campo
Negociado na janela de verão da Europa ao futebol inglês, John viu seu valor de mercado aumentar após deixar o Botafogo. Com a valorização, ele ingressará pela primeira vez a lista de Carlo Ancelotti e defenderá as cores do Brasil.
O arqueiro do Nottingham Forest vale, atualmente, 8 milhões de euros (R$ 50 milhões). Este número corresponde a 10 milhões de euros a menos que Ederson, que está avaliado em 18 milhões de euros (R$ 112 milhões). O ex-Botafogo, inclusive, tem valor inferior a Hugo Souza, outro goleiro na lista de Ancelotti, sendo o menos valorizado entre os convocados.
Com o corte de Ederson por lesão, a lista de de goleiros da Seleção ficou ainda mais desfalcada. Alisson, titular na meta brasileira nos últimos anos, também está de fora por problemas médicos. Agora, os goleiros que vão representar a Amarelinha são: Bento, Hugo Souza e John.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira a lista dos goleiros mais valiosos da seleção:
- Alisson (fora por lesão) - Liverpool - 20 milhões de euros (R$ 125 milhões)
- Ederson (fora por lesão) - Fenerbahçe - 18 milhões de euros (R$ 112 milhões)
- Bento (convocado) - Al Nassr - 11 milhões de euros (R$ 68,9 milhões)
- Hugo Souza (convocado) - Corinthians - 10 milhões de euros (R$ 62,6 milhões)
- John (convocado) - Nottingham Forest - 8 milhões de euros (R$ 50 milhões)
Quem joga?
Com a lesão dos dois arqueiros mais experientes da meta brasileira nos últimos anos, Ancelotti deu a entender que o substituto será Bento. O goleiro do Al Nassr deve começar jogando no primeiro amistoso, contra a Coreia do Sul. No segundo jogo, que será contra o Japão, Hugo Souza deve ganhar alguns minutos pela primeira vez.
Bento chegou a ser convocado, e até mesmo jogar com Dorival, mas nunca assumiu um papel de protagonismo na baliza brasileira.
Outros desfalques da Seleção
Ederson não foi o primeiro jogador desta convocatória cortado por lesão. O lateral Vanderson, do Mônaco, também se machucou. Abrindo assim espaço para Vitinho, do Botafogo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias