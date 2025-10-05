Ex-Botafogo, John é convocado para a Seleção Brasileira
Goleiro substitui Ederson, que se lesionou no fim de semana
Ex-Botafogo, o goleiro John foi convocado para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O atleta entra na vaga de Ederson, que foi desconvocado por conta de uma lesão sofrida em um treino com o Fenerbahce, no sábado (4).
Inicialmente, Ederson também estava fora da lista de Carlo Ancelotti, mas entrou após uma lesão muscular de Alisson no duelo entre Galatasaray e Liverpool, pela Champions League. Além de John, a Seleção Brasileira também conta com Bento e Hugo Souza para a Data Fifa de outubro.
Campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo em 2024, John recebe sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira. O atleta foi contratado pelo Nottingham Forest na última janela de transferências, mas fez apenas um jogo oficial pelo clube na Copa da Liga Inglesa.
Na segunda-feira (6), os convocados de Carlo Ancelotti devem começar a se apresentar para os compromissos dos dias 10 e 14 de outubro. Com o fim das Eliminatórias, o Brasil fará duas partidas em continente asiático.
Como está John, convocado pela Seleção Brasileira?
Convocado pela Seleção Brasileira, John atuou em apenas um jogo oficial pelo Nottingham Forest na derrota de sua equipe por 3 a 2 para o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa. Com isso, a equipe do ex-jogador do Botafogo foi eliminada da competição.
Em outras seis ocasiões, John permaneceu no banco de reservas, uma vez que Matz Sels é considerado o titular do time comandado por Ange Postecoglou.
