Revelado pelo Grêmio, foi capitão da Seleção Brasileira na Copa de 2002, mas não jogou devido a lesão.

Emerson Ferreira da Rosa, conhecido como 'Puma', é um volante respeitado na história do futebol brasileiro.

Poucos volantes brasileiros uniram força física, liderança e qualidade técnica como Emerson Ferreira da Rosa, conhecido como “Puma”. Revelado pelo Grêmio, o gaúcho construiu uma carreira sólida no futebol europeu e marcou presença em grandes momentos da Seleção Brasileira. O Lance! te conta por onde anda Emerson.

Capitão original do Brasil na Copa do Mundo de 2002, Emerson não jogou o torneio por conta de uma lesão às vésperas da estreia, mas seguiu como referência na posição ao longo da década. Quatro anos depois, foi titular na Copa de 2006, encerrando sua trajetória pela Seleção com 75 jogos e 6 gols.

No cenário de clubes, acumulou passagens por Bayer Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid e Milan, além de retornar ao Brasil no fim da carreira para atuar no Santos. Venceu títulos nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos grandes volantes brasileiros atuando na Europa.

Após pendurar as chuteiras em 2009, Emerson se dedicou a diferentes funções no futebol, incluindo trabalho como comentarista e dirigente. Hoje mantém uma vida mais discreta, mas segue lembrado como um dos símbolos de raça e qualidade da era do penta.

O início no Grêmio

Formado nas categorias de base do Grêmio, Emerson estreou como profissional em 1994 e rapidamente se destacou. Foi campeão da Copa do Brasil (1994 e 1997), do Brasileirão de 1996 e da Recopa Sul-Americana de 1996.

Com imposição física e chegada ao ataque, ganhou notoriedade nacional ainda jovem. As boas atuações o levaram à Seleção Brasileira em 1997, abrindo portas para o futebol europeu.

A carreira internacional: Alemanha e Itália

Em 1997, Emerson se transferiu para o Bayer Leverkusen, onde jogou até 2000, disputando mais de 100 partidas e sendo peça central da equipe. Logo em seguida, foi contratado pela Roma, vivendo um dos melhores momentos da carreira.

Na capital italiana, conquistou a Serie A 2000–01 e a Supercopa da Itália de 2001, se consolidando como volante de elite. Posteriormente, assinou com a Juventus, onde foi titular absoluto e homem de confiança de Fabio Capello, disputando 91 jogos entre 2004 e 2006.

Real Madrid, Milan e o retorno ao Brasil

Em 2006, acompanhou Capello no Real Madrid, onde conquistou a La Liga 2006–07. Depois, transferiu-se para o Milan, com quem venceu a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA em 2007.

Encerrando a carreira, teve uma breve passagem pelo Santos em 2009, mas problemas físicos limitaram sua participação. Optou por se aposentar ainda no mesmo ano, após 15 anos de carreira profissional.

Por onde anda Emerson?

Após a aposentadoria, Emerson (@emersonrosa8) trabalhou como comentarista da Band na Copa do Mundo de 2010 e, em seguida, atuou como auxiliar técnico do Grêmio em 2012–2013, a convite de Vanderlei Luxemburgo.

Mais tarde, mudou para os Estados Unidos, onde foi diretor e jogador do Miami Dade FC em 2015, exercendo também funções administrativas. Atualmente, está construindo um centro esportivo de alto rendimento na Flórida com ao menos três campos de futebol.

Clubes em que Emerson atuou