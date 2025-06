Seleção Brasileira deve ter mudança de esquema na estreia de Ancelotti

Em sua primeira partida à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti deve promover uma mudança significativa na maneira com que o Brasil vinha atuando. Para a partida contra o Equador, na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), o italiano tende a apostar em nomes que conhece bem.

Casemiro, que trabalhou com ele no Real Madrid-ESP, e Richarlison, que foi seu comandado no Everton-ING, devem começar jogando. A última vez que atuaram pela Seleção foi contra o Uruguai, em outubro de 2023. A entrada de ambos permite que Ancelotti tenha duas opções de sistema sem precisar fazer alterações, utilizando Estêvão como "coringa".

Com a volta de Casemiro, a equipe ganha poder defensivo, com um primeiro volante que tem a marcação como primeiro ofício, além de contar com a força ofensiva do jogador do Manchester United-ING, que também se destaca nas bolas aéreas. Já Richarlison permite ao italiano ter duas opções diferentes para atacar. Ele pode ser o centroavante isolado em um trio de ataque com Vinícius Júnior e Estêvão, ou em uma dupla de ataque com Vini Jr.

Na defesa, sem Gabriel Magalhães, lesionado, a principal indefinição está ao lado de Marquinhos. Alexsandro, do Lille, que está em sua primeira convocação, tem vantagem por atuar do lado esquerdo da zaga, e disputa a vaga com o experiente Danilo. Os laterais serão Vanderson e Alex Sandro. O goleiro Alisson segue como titular absoluto.

No meio de campo, Casemiro deve ter a companhia de Bruno Guimarães e Gerson, titulares em boa parte do atual ciclo, enquanto a dúvida gira em torno do articulador ofensivo. Com Raphinha suspenso, Estêvão, do Palmeiras, treinou entre os titulares e pode ganhar a vaga na meia, posição que o jovem jogador afirma ser a sua preferida. Outra possibilidade é ter Andreas Pereira na função mais ofensiva.

No ataque, Vinícius Júnior, que foi peça-chave no Real Madrid de Ancelotti, atuará ao lado de Richarlison. Estêvão pode começar na meia, mas também tem a chance de iniciar como atua no Palmeiras, pelo lado, com liberdade para flutuar por dentro do campo.

O italiano costuma formar uma dupla de ataque com movimentações coordenadas e complementares: um atacante se desloca para os lados ou sai da área, enquanto o outro busca a finalização. O que ele pode conseguir com Vini Jr e Richarlison.

A possível escalação indica um time com Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro (Danilo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estêvão (Andreas Pereira); Vinícius Júnior e Richarlison.

Na tarde desta quarta-feira (4), a Seleção Brasileira realizará seu último treinamento antes do próximo compromisso pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A atividade será no Estádio Monumental de Guayaquil, palco da partida diante do Equador. O duelo está agendado para a noite de quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), e corresponde à 15ª rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2026.

O foco desta Data Fifa é garantir a classificação. Depois do confronto fora de casa contra os equatorianos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti retorna ao Brasil, onde enfrentará o Paraguai na terça-feira seguinte, dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Atualmente, o Brasil soma 21 pontos em 14 partidas, desempenho que coloca a Seleção na quarta posição da tabela. Faltando apenas quatro jogos para o encerramento da campanha, o time brasileiro tem pela frente uma sequência decisiva: Equador, fora de casa; Paraguai, em seus domínios; seguido de dois desafios contra Chile e Bolívia, sendo o primeiro em casa e o último como visitante.