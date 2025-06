Presidente da CBF visita Ancelotti e jogadores antes de jogo da Seleção Brasileira

Na manhã desta terça-feira (3), o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, realizou uma visita ao Centro de Treinamento Joaquim Grava, em São Paulo, onde a Seleção Brasileira treina nesta Data Fifa.

Durante o encontro, Xaud se apresentou formalmente aos jogadores e membros da comissão técnica, reforçando seu compromisso com a valorização da diretoria de seleções da entidade e destacando a importância de manter a autonomia do técnico Carlo Ancelotti. Conforme apurado pelo jornal Lance!, o novo presidente da CBF pretende adotar um estilo de gestão menos centralizador do que o exercido por seu antecessor, Ednaldo Rodrigues.

Essa visita integra um movimento estratégico da nova gestão para reformular a imagem da entidade máxima do futebol brasileiro. A ideia é sinalizar que a CBF está passando por um novo momento, com práticas mais transparentes.

Samir Xaud estará presente em Guayaquil, no Equador, onde a Seleção Brasileira fará seu próximo compromisso pelas Eliminatórias. No entanto, ele não vai embarcar no mesmo voo da delegação. A comissão técnica e os jogadores seguem viagem ainda nesta terça-feira, já que o treino da quarta-feira (4) acontecerá já em solo equatoriano, como parte da preparação final para o confronto diante da seleção da casa, marcado para quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil.

Durante a visita, o presidente também garantiu que fornecerá toda a estrutura necessária para que os atletas possam atingir o mais alto nível de desempenho, reforçando a missão da CBF de apoiar o futebol brasileiro em todas as suas dimensões.

Na tabela das Eliminatórias, o Brasil ocupa atualmente a quarta colocação, com 21 pontos somados em 14 partidas disputadas, o que representa um aproveitamento de 50%. Faltando apenas quatro jogos para o encerramento da campanha, a Seleção Brasileira encara, na sequência, os seguintes adversários: Equador (fora de casa), Paraguai (em casa), Chile (em casa) e Bolívia (fora de casa).