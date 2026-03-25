CazéTV prepara cobertura especial para a Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou, e a CazéTV entra no clima com uma cobertura especial da reta final da Seleção Brasileira. Com transmissões ao vivo, programas especiais e conteúdos direto do local, o canal acompanha cada passo da equipe e coloca o torcedor no centro dessa jornada, em um verdadeiro esquenta de Copa.

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Para o período, a CazéTV estreia o "Aqui é Brasil", uma live diária diretamente de Orlando, comandada por Casimiro, Chico Moedas e Igor Rodrigues, com participação especial de Diogo Defante e comentaristas remotos. O programa acompanha de perto a preparação da Seleção, trazendo bastidores, análises e interação em tempo real com o público.

O canal também estreia o "Bora Copar", programa semanal com Alezudo, Amanda Viana e Simões que mergulha nas principais seleções do torneio. Com debates, análises e dinâmicas descontraídas, a atração irá funcionar como um termômetro da expectativa para a Copa, assim como expandir o olhar do público para além da Seleção Brasileira.

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Dentro da cobertura internacional, a CazéTV transmite nesta quinta-feira (26) a repescagem mundial, com Bolívia x Suriname e Nova Caledônia x Jamaica. Os vencedores avançam para as finais contra RD Congo e Iraque, que definirão as duas últimas vagas para a Copa do Mundo.

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A série "Um Dia Com", com Chico Moedas e Beltrão, segue entrevistando jogadores brasileiros que atuam na Europa, mostrando bastidores e a rotina fora de campo. Entre os nomes já entrevistados estão Endrick, Rodrygo e Matheus Cunha, e o próximo convidado desta quinta-feira (26) é Bruno Guimarães. Além das novidades na programação, a CazéTV também relembra jogos inesquecíveis de diferentes edições da Copa do Mundo com o programa "Recopando", resgatando momentos históricos e grandes emoções do torneio.

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A cobertura especial da CazéTV chega para aquecer, em grande estilo, a expectativa para o maior evento do futebol mundial, colocando o público no centro dessa jornada. O canal será responsável pela transmissão da Copa do Mundo Fifa no YouTube, sendo a única plataforma a exibir, de forma gratuita e exclusiva, todos os 104 jogos da competição.

- Em copa do mundo as coisas se encaixam, as coisas dão certo. Vou estar sempre animada e brasileiríssima torcendo para o Brasil - completou Ana Thaís Matos, em entrevista ao Lance!.

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