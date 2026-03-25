'Brasa': apelido na camisa da Seleção Brasileira divide torcedores

A Seleção Brasileira enfrentará a França em amistoso na tarde desta quinta-feira (25), mas o jogo não está entre os assuntos mais comentados por torcedores nas redes sociais. Depois do lançamento do novo uniforme 1, uma polêmica tomou conta dos debates sobre a Amarelinha.

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O novo uniforme da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026 tem o apelido "Brasa", ao invés do tradicional "Brasil". A ideia da Nike foi utilizar um termo popular, mas a decisão incomodou alguns torcedores.

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Nas redes sociais, o debate sobre o "Brasa" no uniforme se tornou um dos assuntos em alta. Muitos não gostaram da inovação, mas teve quem defendesse o apelido. Veja os comentários abaixo:

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Uniforme 1 da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Nike)

Veja comentários sobre o "Brasa"

Onde assistir à Seleção Brasileira contra a França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais aguardados da Data Fifa. A Seleção de Carlo Ancelotti encara os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps a partir das 17h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.

Este será o duelo mais complicado para a Seleção Brasileira desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora.

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O amistoso desta quinta-feira servirá para Ancelotti observar jogadores que ainda tentam buscar uma vaga na Copa do Mundo. Além da zaga, o técnico tem dúvidas no meio-campo e no ataque da Seleção Brasileira para o Mundial.

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