Weverton na Seleção: por que Dorival escolheu o goleiro do Palmeiras e não Rafael?

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 08/10/2024 - 15:06 • São Paulo (SP)

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado para defender a Seleção Brasileira nos próximos dois jogos das eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra o Chile e o Peru.

O camisa 21 do Verdão é mais um dos atletas chamados de última hora para substituir um jogador machucado. Neste caso, a baixa que deu origem a sua convocação foi a de Alisson, que se lesionou durante a vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace, na rodada deste sábado (5) da Premier League.

A escolha de Dorival por Weverton para substituir Alisson, e não Rafael, goleiro do São Paulo, que já foi convocado por ele neste ano, gerou surpresa para alguns torcedores. A decisão parece estar ligada ao momento da Seleção, à experiência do goleiro palmeirense e ao momento vivido por ambos em seus clubes.

As partidas contra Chile e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026 são de extrema importância para a amarelinha. O Brasil se encontra em quinto lugar na classificação, com apenas dez pontos, e acumula uma péssima sequência de quatro derrotas e um vitória nos últimos cinco jogos.

Weverton tem mais experiência vestindo a camisa da Seleção do que o goleiro tricolor. Foram dez partidas na principal, incluindo a presença dele no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022. Além disso, ele também fazia parte da Seleção Olímpica que conquistou o ouro na Rio 2016.

Rafael no jogo entre São Paulo e Atlético-MG pela Copa do Brasil. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Para Rafael, essa seria apenas sua terceira convocação. O camisa 23 do São Paulo foi chamado pela primeira vez para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, no começo do ano, e também ganhou a chance de participar da Copa América 2024.

Outro ponto que pode ter pesado é o momento de ambos nos clubes.

Em ótima fase no Palmeiras, Weverton é o goleiro com mais defesas no segundo turno do Brasileiro. Foram 43. Ele também foi o goleiro que sofreu menos gol por jogo (0,44). Em 2024, Weverton já defendeu o Palmeiras em 52 jogos.

Rafael, no entanto, vem passando por fase irregular, com algumas falhas em jogos importantes para o Tricolor como nos jogos contra o Fluminense e o Palmeiras, pelo Brasileirão, e contra o Atlético-MG na Copa do Brasil.