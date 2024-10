Rodrigo Caetano fica na CBF após interesse do Atlético-MG

Foto: Rafael Ribeiro/CBF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 08/10/2024 - 07:30 • São Paulo (SP)

O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, seguirá no cargo e não pretende deixar a entidade tão cedo. Segundo apurou o Lance!, dificilmente algum projeto no momento será capaz de seduzir o executivo de futebol, responsável pela gestão da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026.

Recentemente, o nome de Caetano foi ventilado para um possível retorno ao Atlético-MG, clube pelo qual teve passagem de sucesso, mas ele deve continuar no comando das seleções da CBF. A única possibilidade de mudança seria uma decisão da própria direção da CBF em alterar o rumo da gestão atual.

Sua permanência no cargo é estratégica, já que ele é peça fundamental no processo de reestruturação das seleções nacionais, tanto da equipe principal, agora sob o comando de Dorival Júnior, quanto nas categorias de base. O executivo foi contratado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em fevereiro de 2024, quando saiu do Atlético-MG.

No Atlético-MG, Rodrigo Caetano teve uma passagem marcante. Ele chegou ao clube em 2021 e, durante seu período no comando, o Galo viveu uma das fases mais vitoriosas de sua história recente. Sob sua gestão, o Atlético-MG conquistou o Campeonato Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil de 2021, a Supercopa do Brasil de 2022, além do tricampeonato do Campeonato Mineiro (2021, 2022 e 2023).