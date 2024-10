Savinho, atacante do Manchester City, se apresenta à Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 14:33 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (10), a Seleção Brasileira volta a campo em mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo 2016 contra o Chile, no estádio Nacional do Chile, em Assunção. Dos últimos cinco jogos da competição, o Brasil venceu apenas um, e vê o duelo como virada de chave. O atacante Savinho, do Manchester City, revelou sua expectativa para o confronto.

Para o jogador, os atletas convocados estão motivados a fazer com que o Brasil volte a ganhar jogos e trazer a torcida voltar a acompanhar a Seleção.

– A expectativa é das melhores possíveis. Venho trabalhando no clube diariamente. Infelizmente fui cortado da última convocação por uma pequena lesão, não muito grave, e me recuperei bastante rápido. Manchester City me deu total suporte na fisioterapia. Voltei, consegui fazer bons jogos quando tive a oportunidade. Agora, estou na Seleção, expectativa muito bom. Chegou a hora. Chegou um momento muito bom para todos os jogadores para mostrar o que é o Brasil, onde a gente merece estar. Todos os jogadores que foram convocados vieram para fazer isso, de voltar a fazer o Brasil ganhar jogos e fazer a torcida voltar a gostar dos nossos jogos.

O jovem de 20 anos fez parte da equipe de Dorival Júnior durante a Copa América, mas ficou de fora da última convocação por conta de uma lesão. O corte foi motivado por um quadro de tendinite no joelho. O atleta do Manchester City foi examinado e foi constatada uma inflamação no local. Por conta disso, o jogador ficou fora por cerca de 10 dias e não atuou contra o Equador e Paraguai.

Atualmente, o Brasil é o quinto colocado na tabela de classificação, com 10 pontos, atrás de Argentina, Colômbia, Uruguai e Equador, respectivamente. Os seis melhores colocados garantem a classificação para a Copa do Mundo, mas o sétimo colocado ainda poderá se classificar através da repescagem.