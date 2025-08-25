Filho de Neymar ganha festa com show exclusivo de rapper
Jogador marcou presença no evento
Davi Lucca, filho de Neymar com a influenciadora Carol Dantas, comemorou completou 14 anos de idade no último domingo (24). Para a ocasião, o rapaz ganhou uma festa temática do Santos Futebol Clube, com a participação especial do rapper L7NNON, na mansão do pai, em Mangaratiba, Rio de Janeiro.
O evento reuniu familiares e amigos próximos. Entre os presentes na festa estavam Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Mavie, filha do camisa 10 com a influenciadora Bruna Biancardi, que também marcou presença. O próprio jogador e Carol Dantas, mãe de Davi Lucca também estiveram e posaram juntos a mesa do bolo.
Davi Lucca é o filho mais velho dos quatro filhos de Neymar. O craque também é pai de Mavie e Mel (1 mês), do relacionamento com Bruna Biancardi, além de Helena (1 ano), com Amanda Kimberlly. Nas redes sociais, o atacante fez uma publicação se declarando ao primogênito.
- Davizinho, meu filhão … Parabéns!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo - publicou o jogador nas redes sociais.
Neymar no Santos
Dentro dos gramados a vida do camisa 10 não tem sido fácil. Após o Santos sofrer uma goleada do Vasco por 6 a 0, no último dia 17 de agosto, pelo Brasileirão. Na ocasião, o atacante levou o terceiro amarelo, e assim, ficou suspenso para o compromisso do Alvinegro deste final de semana.
No domingo (24), enquanto Neymar estava na festa do filho, o Santos perdia para o Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. Além disso, o atacante também sentiu edema na coxa durante a última semana, e por isso, não deve ser convocado para a Seleção Brasileira.
O treinador Carlo Ancelotti 23 atletas para os próximos compromissos do Brasil, nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Data Fifa de setembro marca o fim das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2025. A Seleção enfrenta o Chile e a Bolivia, respectivamente nos dias 4 e 9 do próximo mês.
