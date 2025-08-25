Torcedores do Corinthians reagem a possível saída de Memphis: ‘Sempre isso’

A manhã desta segunda-feira (25) amanheceu agitada para o torcedor do Corinthians. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, o atacante Memphis Depay cogita deixar o clube paulista ainda na atual janela de transferências. Clubes europeus teriam realizado propostas pelo holandês.

Nas redes sociais, torcedores do Timão reagiram a informação do comunicador. Em grande maioria, os corintianos levaram na esportiva o cenário e até questionaram a veracidade da notícia.

Além disso, uma publicação de Memphis também chamou atenção dos torcedores. Enquanto a notícia circulava nas redes sociais, o camisa 10 compartilhou uma imagem de um café da manhã no CT do Corinthians ao som da música "That's life, do cantor Frank Sinatra. Veja a repercussão do caso abaixo:

Memphis no Corinthians

O estrelado atacante holandês chegou ao Parque São Jorge em setembro de 2024. De lá para cá, ele conquistou rapidamente o carinho da torcida alvinegra.

Com o Timão, já são 49 jogos disputados, tendo marcado 15 vezes e somados 14 asssistências. A qualidade técnica do jogador foi destaque da campanha do título do Campeonato Paulista deste ano.

Apesar de ser peça fundamental no Corinthians, o holandês pode estar com os dias nos clube contados. O alto custo de manter um atleta de determinado calibre pode gerar uma possível saída. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, clubes europeus mostram interesse de contratar o atacante.