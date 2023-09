A caminhada do Brasil para seguir como a única seleção a disputar todas as Copas do Mundo iniciou na noite de sexta-feira (8), com a goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, no estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará. E o primeiro gol dessa caminhada brasileira rumo ao Mundial de 2026 foi marcado pelo atacante Rodrygo, aos 24 minutos do primeiro tempo - ele marcaria mais um, na etapa final.