O feito de Neymar foi exaltado pelos responsáveis pela Fundação Pelé, que cuida do legado do Rei do Futebol, que morreu em dezembro de 2022. O perfil oficial de Pelé, que antes era mantido pelo ex-jogador nas redes, postou duas fotos do tricampeão mundial ao lado de Neymar para exaltar o atual camisa 10.