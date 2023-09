- A CBF informa que a delegação da Seleção Brasileira Pré-Olímpica está em segurança no Marrocos. O país registrou um terremoto na noite desta sexta-feira (8) de magnitude 7, segundo autoridades locais. O epicentro foi registrado próximo de Marrakesh. Atletas e integrantes da delegação sentiram o tremor e deixaram seus quartos no hotel da cidade de Fez. Por segurança, eles foram levados para a piscina do hotel e voltaram para o quarto uma hora depois do sismo - disse a CBF, em nota oficial.