São Paulo: comissão de Ancelotti acompanhou Marcos Antônio no Morumbis

Marcos Antônio, do São Paulo, esteve sob os olhares de alguns membros da comissão técnica de Carlo Ancelotti no último jogo do time, válido pela classificação da Copa Libertadores, segundo apurado pelo Lance!.

Marcos Antônio, do São Paulo, está em lista de pré-convocados da Seleção Brasileira. A apresentação dos atletas está marcada para 1º de setembro, segunda-feira, no centro de treinamentos da Granja Comary, em Teresópolis. O jogador é visto como um dos potenciais para aparecer na lista do técnico.

A reportagem, por sua vez, não cravou se estes membros estarão presentes no próximo jogo do São Paulo, que acontece no domingo, dia 24, contra o Atlético-MG, também no Morumbis.

No Tricolor, o meio-campista tem sido um dos principais destaques da temporada. Emprestado pela Lazio, da Itália, ele tinha contrato até a metade do ano, mas o clube paulista conseguiu negociar a prorrogação do vínculo até dezembro, mantendo as cláusulas que obrigam a compra do jogador.

No jogo em questão, esteve presente entre os jogadores titulares. A partida contra o Atlético Nacional terminou empatada por 1 a 1 e foi decidida nas penalidades. Marcos Antônio ficou responsável por uma das cobranças, mas falhou.

