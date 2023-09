A Seleção Brasileira goleou a Bolívia por 5 a 1, nesta sexta-feira (8), em Belém (PA), no Mangueirão, e iniciou as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com o pé direito. Os gols da vitória do Brasil foram marcados por Rodrygo (duas vezes), Raphinha e Neymar (duas vezes), que ultrapassou Pelé na artilharia histórica da Amarelinha. Os bolivianos descontaram com Ábrego.