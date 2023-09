Qual é o tamanho da fortuna de Casemiro, da Seleção Brasileira?

Hoje, no United, estima-se que Casemiro receba R$ 130 milhões por ano, segundo o As, da Espanha, vencimentos maiores do que recebe Vinícius Júnior, no Real Madrid. Quando ainda estava no Real, Casemiro recebia um pouco menos que isso. O contrato do jogador girava em torno de R$ 115 milhões anuais.