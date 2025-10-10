Ancelotti vira assunto na Europa em Brasil x Coreia do Sul: ‘Desrespeito surreal’

O treinador Carlo Ancelotti virou assunto na Europa depois da partida entre Brasil e Coreia do Sul, na manhã desta sexta-feira (10), em jogo preparatório para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira passeou e goleou por 5 a 0.

Em bela partida dos comandados de Ancelotti, o Brasil silenciou o estádio Copa do Mundo de Seul ao golear a Coreia do Sul. Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Estevão (2x), Rodrygo (2x) e Vinicius Júnior.

Pela carreira prestigiada que tem, o técnico da Seleção Brasileira sempre é muito comentado entre os europeus. Até por isso, Ancelotti virou assunto após o duelo entre Brasil x Coreia do Sul. Veja os comentários abaixo.

Carlo Ancelotti elogiou seu time depois de Brasil x Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja os comentários sobre Carlo Ancelotti após Brasil x Coreia do Sul

Tradução: O desrespeito é surreal com esse homem.

Tradução: Desde quando Ancelotti começou a fazer seus garotos pressionarem?

Tradução: Os atacantes sempre vão comer sob o comando de Ancelotti. Para os atacantes, ele é uma bênção.

Tradução: Ancelotti é realmente o treinador que ele pensa que é - comentou uma francesa após Brasil x Coreia do Sul.

Tradução: O Brasil de Ancelotti goleou a Coreia do Sul em Seul de forma convincente…

Como foi o jogo

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil de Ancelotti foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada em Brasil x Coreia do Sul, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.