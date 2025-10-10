Jorge Iggor manda recado a companheiro durante Coreia do Sul x Brasil: ‘Seja responsável’

A Seleção Brasileira não se intimidou diante dos mais de 60 mil torcedores presentes no Seoul World Cup Stadium e aplicou uma goleada contra a Coreia do Sul, no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. No início da transmissão da partida na “GE TV”, Jorge Iggor discordou da declaração de seu companheiro Bruno Formiga sobre o jogo do Brasil.

Durante o primeiro tempo do amistoso entre Coreia do Sul x Brasil, Bruno Formiga declarou que em dia de jogo grande os jovens estudantes podem faltar ao colégio. Jorge Iggor rebateu a fala do comentarista, reforçando que os alunos precisam repor a aula perdida e pediu mais responsabilidade na fala do companheiro.

Veja o debate entre os comentaristas

Bruno Formiga:

- Para a galera do colégio: tem jogo grande? Falta a aula. Negocia…

Jorge Iggor:

- Mas repõe a aula, né?

Bruno Formiga:

- Aí já não é mais comigo. A minha sugestão é: falte. Ou chegue na segunda aula.

Jorge Iggor:

- Seja responsável na sua sugestão, Bruno Formiga.

Bruno Formiga:

- Jorge Iggor, o que mudou minha foi o futebol, não a aula de matemática.

Jorge Iggor:



- Os dois são bem importantes!

Como foi Coreia do Sul x Brasil

Com Estevão e Rodrygo inspirados, a Seleção Brasileira não tomou conhecimento e aplicou uma goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul, no primeiro amistoso para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. Ainda de olho nessa preparação, os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), contra o Japão.

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo.

O Brasil entrou em campo contra a Coreia do Sul com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada do Brasil. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol.