Após o Brasil atropelar a Coreia do Sul por 5 a 0, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista em Seul. O treinador falou sobre retornos importantes à Seleção Brasileira, como o de Rodrygo, e da bela atuação coletiva do time. Veja como foi:

— Estou muito feliz pelo jogo de hoje (sexta-feira). Foi uma partida completa em todos os aspectos. Hoje a nossa trajetória para a Copa do Mundo começou bem, porque a equipe jogou muito bem. Eu gostei do jogo, obviamente, porque a equipe mostrou muitas qualidades — disse Ancelotti.

O treinador foi perguntado sobre as grandes atuações individuais de Estêvão e Rodrygo, que marcaram dois gols cada um — Vini Jr. sacramentou a goleada. Para Carlo Ancelotti, a qualidade ofensiva foi possível sobretudo pelo grande jogo coletivo do Brasil diante da Coreia do Sul.

— Se você colocar uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade individual na frente sai. Hoje foi muito bem, porque Rodrygo jogou uma partida muito boa, Estêvão também. Creio que a equipe tem muitas soluções ofensivas, e hoje aproveitamos as qualidades individuais desses jogadores — avaliou Ancelotti.

Ancelotti começa a preparar o Brasil para jogo com o Japão

Após a goleada diante da Coreia do Sul, o Brasil inicia a preparação para o segundo jogo no giro pela Ásia. Na próxima terça-feira (14), o time de Carlo Ancelotti encara o Japão, em Tóquio, encerrando a Data Fifa deste mês de outubro.

A Seleção ficará na Coreia do Sul treinando até domingo. Ainda não há previsão do time que entrará em campo, mas Ancelotti já antecipou que Hugo Souza, do Corinthians, será o goleiro titular no próximo amistoso