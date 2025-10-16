Rodrigo Caetano detalha escolha de amistosos do Brasil contra seleções africanas

Após a vitória diante da Coreia do Sul e a derrota para o Japão, o Brasil terá dois amistosos contra Senegal e Tunísia, respectivamente. Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, explicou a escolha pelos adversários africanos. Ambos, inclusive, disputarão da Copa do Mundo de 2026.

— Dentro do nosso planejamento de enfrentar escolas diferentes de futebol, queríamos pegar duas seleções distintas do continente africano. Senegal é uma seleção tradicional, acabou de conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Tem um futebol de muita força e habilidade. Já a Tunísia representa a escola da África Mediterrânea, com equipes mais leves e velozes. São duas seleções fortes e que exigirão bastante da nossa equipe — disse Rodrigo Caetano ao site oficial da CBF.

Ambos os compromissos serão pela Data Fifa de novembro. O confronto contra a Tunísia será no dia 15, às 13h (de Brasília), Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Posteriormente, a Canarinho encara, no dia 18, a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30.

Tabu contra Senegal

A Seleção Brasileira vai em busca da sua primeira vitória diante de Senegal. Afinal, o histórico do confronto é negativo para a Canarinho. Em duas partidas, a seleção africana tem uma vitória (4 a 2 - 2023) e um empate (1 a 1 - 2019).

Planejamento do Brasil para 2026

Seguindo o cronograma de preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil enfrentará seleções europeias (ainda sem definição). Os jogos serão em março do próximo ano.

Copa do Mundo 🏆🌎

O técnico Carlo Ancelotti já definiu a base da Seleção Brasileira para o Mundial, segundo análise do Lance!. Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha e Vini Jr têm presença praticamente assegurada. Alexsandro Ribeiro, Rodrygo, Estêvão, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli também fazem parte do núcleo de confiança do treinador e só devem ficar fora em caso de lesão ou queda acentuada de desempenho no fim da temporada europeia.

Apesar disso, ainda há vagas em aberto em todos os setores, com destaque para as laterais, posição que segue sem um titular absoluto. Na direita, Vanderson participou das duas primeiras partidas da era Ancelotti e foi convocado nas Datas Fifa seguintes, mas não se apresentou devido a lesão. Wesley, por sua vez, tem enfrentado problemas físicos e alternado boas e regulares atuações quando acionado. Na esquerda, Douglas Santos desponta como favorito, embora a disputa continue indefinida

No meio-campo, há espaço para opções de reserva, enquanto no ataque a concorrência é ampla. Richarlison, Igor Jesus, João Pedro e Kaio Jorge estão entre os nomes monitorados pela comissão técnica para a reta final de observações antes do Mundial.