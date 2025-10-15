Erro de árbitro em Atlético x Cruzeiro choca narrador: ‘Está de brincadeira’
Clássico mineiro está empatado em 0 a 0 na Arena MRV
O narrador Daniel Pereira, o "Dan Dan", se chocou com uma atitude do árbitro Paulo Zanovelli em Atlético-MG x Cruzeiro. Até aqui, o clássico de Minas Gerais está empatado na Arena MRV com o placar em branco.
Aos 27 minutos do primeiro tempo, o árbitro foi mostrar um cartão amarelo para Kaiki Bruno, se confundiu e acabou mostrando o vermelho. Um minuto depois, ele fez a mesma coisa quando foi dar cartão para Kaio Jorge em Atlético-MG x Cruzeiro.
Na transmissão do Premiere, o narrador Dan Dan se impressionou com a confusão de Paulo Zanovelli no clássico mineiro.
- Ih, puxou o vermelho. Ah, meu garoto, que susto. De novo? Você está de brincadeira - disparou Dan Dan, narrador da Globo, em Atlético-MG x Cruzeiro.
Veja cena curiosa em Atlético-MG x Cruzeiro
Escalações do clássico
O técnico Jorge Sampaoli teve muitas dificuldades para escalar o time para o confronto, devido a grande quantidade de desfalques. A principal dúvida era como seria composta a defesa, e ele optou pela linha de três com Ruan, Saravia e Iván Román, que mesmo com lesão na mão, vai para o jogo.
Assim, Sampaoli definiu o time para Atlético-MG x Cruzeiro: Éverson; Saravia, Ruan, Iván Román; Fausto Vera, Arana, Menino, Bernard e Scarpa; Rony e Dudu.
O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, terá o retorno de três titulares que cumpriram suspensão no empate por 1 a 1 com o Sport, domingo (5), na rodada passada, e de um atacante que ficou de fora das duas últimas partidas por causa de lombalgia: o lateral-direito William, o volante Lucas Romero e os atacantes Kaio Jorge e Wanderson.
O Cruzeiro está escalado para pegar o Atlético-MG com: Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.
