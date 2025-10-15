Fifa realiza workshop sobre Copa do Mundo Feminina de 2027 no Rio de Janeiro
Evento ocorre entre quarta (15) e quinta-feira (16)
A Fifa realiza, entre quarta (15) e quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, um workshop sobre a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil. O evento reúne representantes das oito cidades-sede, além de membros dos governos estaduais e federal.
Nesta quarta (15), estiveram presentes nomes de destaque, como a ex-jogadora Formiga e a vice-presidente da CBF, Michelle Ramalho. Durante o encontro, foram discutidos aspectos logísticos e operacionais da competição, com abordagens coletivas e individuais voltadas à preparação das sedes e ao planejamento do torneio.
Entre os temas abordados estiveram serviços técnicos e de infraestrutura, gestão dos estádios, transporte, tecnologia, venda de ingressos e hospitalidade, entre outros pontos essenciais para a realização do torneio.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou o momento nas redes sociais e celebrou o avanço da preparação para o Mundial.
— É uma grande satisfação participar do Workshop das Cidades-Sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, no Rio de Janeiro, uma das oito cidades que receberão e unirão o mundo! A oportunidade que temos diante de nós é extremamente entusiasmante. Juntos, vamos contribuir para o crescimento do futebol feminino no Brasil, na América do Sul e em todo o mundo — escreveu, nas redes sociais.
Copa do Mundo Feminina do Brasil
Esta será a primeira edição do torneio disputada na América do Sul. O torneio será reallizado entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.
As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).
Veja as sedes da Copa do Mundo Feminina
- Belo Horizonte (Mineirão)
- Brasília (Mané Garrincha)
- Fortaleza (Arena Castelão)
- Porto Alegre (Beira-Rio)
- Recife (Arena de Pernambuco)
- Rio de Janeiro (Maracanã)
- Salvador (Arena Fonte Nova)
- São Paulo (Neo Química Arena)
