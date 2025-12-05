Europeus reagem ao grupo da Seleção Brasileira na Copa: 'Definitivamente'

A Seleção Brasileira conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 na tarde desta sexta-feira (5). Nas redes sociais, muitos europeus repercutiram a situação do Brasil no maior evento do futebol mundial.

continua após a publicidade

Depois de muita expectativa, finalmente aconteceu o sorteio da Copa do Mundo do México, Canadá e Estados Unidos. A Seleção Brasileira ficou no grupo C e vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti na fase inicial.

➡️Luis Roberto e Júnior discordam sobre grupo do Brasil na Copa do Mundo: 'Não temos'

➡️Reação de Carlo Ancelotti com adversário do Brasil na Copa viraliza: 'Diz tudo'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, muitos europeus repercutiram a situação da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Veja abaixo:

Seleção Brasileira caiu no grupo C da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja reação dos europeus com o grupo da Seleção Brasileira

Tradução sobre a Seleção Brasileira: Eles definitivamente vão sair na fase de grupos. A pergunta é quão longe eles iriam a partir disso.

Tradução sobre a Seleção Brasileira: Sendo realista, se o Brasil der tudo de si, devemos conseguir vencer os três jogos, mas na pior das hipóteses, vencemos dois e empatamos com Marrocos.

Tradução: Esse é o grupo da morte.

Tradução sobre a Seleção Brasileira: Me chamem de louco, mas o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Se não, eu desativo minha conta.

Brasil e a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções, inaugura uma nova era. O torneio terá mais jogos, mais países envolvidos e maior diversidade tática. O formato final aprovado pela FIFA prevê 12 grupos de quatro times, avançando 32 equipes para a próxima fase e adição de um jogo a mais de mata-mata: os 16 avos de final. Depois, segue normalmente com oitavas, quartas, semis e final. Nesta sexta-feira (5), conhecemos o grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para seleções emergentes, o novo modelo da Copa do Mundo representa uma oportunidade histórica de presença no maior palco do futebol. Para as grandes potências, aumenta o desgaste físico e a exigência de elencos amplos. Para a FIFA, o Mundial se torna ainda mais global — e mais comercial.

Se o formato se consolidará ou será ajustado nos ciclos seguintes, só o tempo dirá. Mas, como sempre aconteceu desde 1930, a Copa do Mundo seguirá evoluindo. Afinal, o formato do Mundial é um espelho da evolução do próprio futebol — e 2026 será mais um capítulo dessa transformação. Vale lembrar que a Seleção Brasileira é a maior vencedora da Copa do Mundo, com cinco títulos.