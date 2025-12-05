A Seleção Brasileira, em parceria com a Nike, anunciou o lançamento da coleção "Hollywood Keepers", que inclui a nova camisa casual de goleiro da equipe canarinho para 2026. A peça chega ao mercado brasileiro no dia 8 de dezembro, disponível nas plataformas da fornecedora de material esportivo e em lojas selecionadas. Além do Brasil, a linha contempla Canadá, Inglaterra, França, Coreia do Sul, Holanda, Nigéria e Estados Unidos.

continua após a publicidade

A coleção apresenta uma proposta de design baseada em referências de uniformes de goleiros dos anos 1990 e início dos anos 2000. A marca utiliza elementos clássicos da época e os reapresenta dentro de um conceito atual, com foco em estéticas que marcaram as gerações anteriores. A iniciativa faz parte do início das ativações que antecedem os lançamentos dos uniformes oficiais das seleções para o torneio de 2026.

Segundo a Nike, a camisa casual acompanha temas que serão vistos nos uniformes de goleiro desenvolvidos para o próximo ciclo. A coleção busca ampliar as narrativas previstas para cada federação ao utilizar elementos gráficos que não precisam seguir as regras de competição. Todas as peças das oito seleções têm como base um padrão de estrela, inspirado em camisas tradicionais de goleiros. As estampas variam de acordo com a representação nacional de cada país.

continua após a publicidade

No caso da Seleção Brasileira, o design utiliza referências ligadas ao calçadão de Copacabana, incorporando linhas que remetem ao cenário urbano brasileiro. A proposta faz parte da construção visual que será apresentada de forma completa nos uniformes oficiais mais próximos do torneio.

A Nike informa ainda que os kits de goleiro destinados ao uso em campo — incluindo as versões que farão parte da coleção Hollywood Keepers — serão divulgados posteriormente, perto da competição. O lançamento atual marca apenas a etapa inicial das peças casuais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte