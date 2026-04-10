A Seleção Brasileira Sub-17 venceu a Argentina por 3 a 0, com dois gols de Riquelme e um de Eduardo Conceição, na noite desta sexta-feira (10), no Estádio Ameliano Villeta, pela trceira rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano da categoria, realizado no Paraguai.

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Com o resultado, o Brasil se mantém com 100% de aproveitamento, garantiu a classificação para a semifinal e a vaga antecipada para a Copa do Mundo.

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O primeiro tempo teve um duelo bem competitivo entre os rivais, mas a Seleção Brasileira soube aproveitar as chances que teve para ir para o intervalo com a vantagem de dois gols sobre a Argentina, com direito a noite inspirada de Riquelme.

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O primeiro gol do camisa 11 saiu aos 14 minutos. Após cruzamento da esquerda, bate e rebate na área, João Bezerra tentou de cabeça, mas viu o goleiro defender, mas no rebote Riquelme cabeceou sem chance de defesa para fazer o primeiro do Brasil.

O segundo gol saiu do jogador do Atlético-MG aos 38 minutos. Kauê Furquim recebeu passe rasteiro em profundidade, invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para o meio. Riquelme, na marca do pênalti, chegou para empurrar a bola para dentro da meta argentina.

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Na etapa final, já com a vitória encaminhada, restou ao Brasil administrar o placar positivo. O time tentou algumas bolas aéreas e jogadas individuais, mas foi só nos minutos finais, aos 44 minutos, que Eduardo Conceição fez o terceiro, após bela jogada individual de David Nogueira. O palmeirense chegou na entrada da área para fulizar o goleiro e dar números finais ao clássico sul-americano.

Acusação de racismo e confusão no fim

Durante o segundo tempo, jogadores brasileiros acusaram o argentino Benítez de ter cometido racismo. O árbitro da partida ouviu as reclamações, mas não ativou o protocolo de racismo, deixando a partida seguir.

Após o apito final e vitória brasileira, confusão em campo com direito a empurrões. Os argentinos queriam briga, enquanto os brasileiros tentavam comemorar. Goytia, da Argentina, foi expulso depois da briga.