Richarlison destaca apoio dos fãs coreanos e mira fim do jejum pela Seleção Brasileira

O atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira, Richarlison, esteve presente em todas as convocações do técnico Carlo Ancelotti até o momento.

O jogador está à disposição do comandante para o amistoso contra o Japão, que será disputado na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio.

Para o confronto, Richarlison espera que o Brasil mantenha a mesma intensidade demonstrada na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na última sexta-feira (10), em Seul.

— Temos que mostrar a mesma intensidade do jogo contra a Coreia. A gente já tem a confiança do treinador, então é colocar em prática o que treinamos e fazer um bom jogo — ressaltou o atacante.

Richarlison treina com a Seleção Brasileira em Seul, na Coreia do Sul. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

O jogador não marca há 12 jogos pelo Brasil. A última vez foi nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022, no duelo contra a Coreia do Sul. Na ocasião, a Amarelinha venceu por 4 a 1 sob o comando do técnico Tite.

Desde a chegada do treinador Carlo Ancelotti à Amarelinha, o jogador de 28 anos esteve presente em todas as convocações. Antes da Seleção, trabalharam juntos no Everton, da Inglaterra, onde o Pombo se destacou antes de se transferir para o Tottenham, seu atual clube.

-O Ancelotti nos dá confiança. No último jogo contra a Coreia, todos jogadores estavam confiantes, mostrando intensidade. Quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade e as coisas começam a fluir mais. Espero retribuir dentro de campo essa confiança que eles me dão - agradeceu.

Durante o período em que a Seleção Brasileira esteve na Coreia do Sul, Richarlison foi um dos jogadores mais assediados por torcedores, recebendo inúmeros pedidos de fotos e autógrafos.

O capixaba de Nova Venécia (ES) atribui o carinho do público ao fato de o Tottenham realizar com frequência suas pré-temporadas no país asiático, terra natal de Son Heung-Min, um dos grandes ídolos da equipe inglesa.

— O Tottenham sempre vem aqui fazer a pré-temporada. Alguns torcedores eu já conheço, porque aparecem no estádio de vez em quando e visitam o centro de treinamento. Fico muito feliz em receber esse carinho. Espero voltar mais vezes e continuar dando alegria a eles — afirmou.

Richarlison também destacou a importância de ser atencioso com os fãs para aproximar ainda mais a Seleção Brasileira dos torcedores.

— Talvez seja a única oportunidade que uma pessoa tem de nos ver, né? Muitas vezes, as pessoas não têm essa chance. Depois do treino, a gente já tem que esperar no ônibus, então não custa nada dar um autógrafo, tirar uma foto. E não só eu, todos os jogadores estão fazendo isso. É importante para aproximar o torcedor da gente — completou.

Richarlison pela Seleção Brasileira:

53 jogos (35 titular)

20 gols

4 assistências

127 minutos para participar de gol

1.6 chutes por jogo (0.9 no gol)

0.8 passes decisivos por jogo

0.3 grandes chances criadas por jogo

56% de eficiência nos dribles

51% eficiência nos duelos aéreos

1.5 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.07