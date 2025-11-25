Em evento que oficializou a compra da marca Pelé, o Neymar Pai falou com jornalistas na noite desta terça-feira, no Museu Rei Pelé, em Santos (SP). O empresário pagou cerca de 18 milhões de dólares (R$ 95 milhões, na cotação atual) e substitui a empresa norte-americana Sport10 para ser a detentora dos direitos de imagem, licenciamento e parte do acervo histórico do Rei do Futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É um motivo de orgulho de repatriar uma marca tão importante e icônica para nós. O Pelé não é só uma representação do Brasil, mas mundial. Você conseguir trazer de volta para onde tudo começou é espetacular. A gente teve uma oportunidade, com um parceiro estratégico, e conseguiu realizar esse sonho - declarou.

Pelé morreu em dezembro de 2022, e a família cogitou comprar a marca no ano seguinte junto com investidores. O próprio Santos buscou para permissão para utilizar o nome do tricampeão mundial pela Seleção, mas nunca teve sucesso.

continua após a publicidade

- Não dá para falar de Santos sem o Pelé e nem de Pelé sem o Santos. Naturalmente vai acontecer. Vamos fazer um trabalho longo, com nossa expertise. Não é uma reconstrução de marca e sim eternizar para que o Pelé não participe só do esporte, mas de todo entretenimento possível. Vai ser explorada internacionalmente. Vamos começar pouco a pouco e hoje é um spoiler do que pretendemos fazer - completou o dono da NR Sports.

Neymar Pai pretende negociar licenciamentos e criar de produtos que associem o Rei do Futebol ao craque santista, chamado de 'príncipe' no retorno à Vila Belmiro em 2025. No evento, ele negou a lesão no menisco do joelho esquerdo do filho, que não deve atuar nos últimos três jogos do Brasileirão, competição em que o Peixe está na ZR, na 17ª colocação, e luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

- A volta do Neymar nos trouxe uma experiência positiva sobre Santos, Brasil e mundo. Nós temos nosso príncipe, mas também nosso rei. Vai ser importante fazer com que essas duas marcas possam se unir e integrar uma a outra - finalizou, ao lado de Marcelo Teixeira, presidente santista.

Por fim, Flavia Arantes, filha de Pelé, aprovou a entrada da família Neymar nos negócios do pai. Ela admitiu que o irmão Edinho vinha negociando a troca da empresa norte-americana pela brasileira há alguns meses.

- A marca estava longe, sem uma identidade com o Brasil. É uma alegria, porque contar a história de um brasileiro só pode ser outro brasileiro. A família Neymar adora desafio, faltava esse investimento e motiva eles a criar identidade com os jovens. (Pelé) É um homem potente, com uma história linda e que abriu frentes para muita gente. Colocou o Brasil no topo no mundo, revolucionou o futebol. Nada mais justo do que ter o nome dele trabalhado aqui - pontuou.

Neymar Pai, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e a filha de Pelé, Flavia Arantes, em evento nesta terça-feira (25). Foto: Juliana Yamaoka/Lance!

Além de Pelé, Neymar Pai investe no mercado brasileiro

O movimento da compra da marca Pelé pela NR Sports não é o primeiro liderado por Neymar pai dentro do mercado brasileiro neste ano. Prestes a completar um ano desde o retorno de Neymar Jr. ao futebol brasileiro, a empresa que controla a imagem do jogador passou a investir mais no mercado local, buscando associações ligadas ao atleta e aos próprios negócios da empresa.

A NR liderou lançamento de produtos originais com a marca de Neymar Jr, como a bebida "Pley by Ney", além de parcerias como a que foi fechada com a "Lavitan" no começo de 2025, também no mercado de bebidas e que tem o atacante como garoto propaganda.

No Santos, a presença de Neymar Jr. foi responsável por atrair olhares de novas marcas para patrocinar o Peixe e elevou os valores negociados para estampar logos nos uniformes da equipe e placas de publicidade no CT e na Vila Belmiro.

O centro de treinamento e o estádio do alvinegro também foram focos de investimento da empresa liderada por Neymar pai, que reformou as estruturas esportivas e de ambiente dos locais.