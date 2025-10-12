Kaká avalia atual momento da Seleção Brasileira

O pentacampeão mundial Kaká avaliou o atual momento da Seleção Brasileira. Durante o evento "Kick Off", da Kings League, o ex-jogador elogiou as recentes atuações da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti e projetou um futuro promissor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na análise, o antigo meia destacou a importância da criação de um grupo forte para a próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 2026. Para isso, Kaká chamou atenção para a necessidade da comissão técnica está sincronizada com os jogadores convocados.

- Sobre a Seleção, acho que vou fugir um pouco dos extremos. Não está a pior do mundo, como comentavam há uns meses atrás, mas também não está, agora, esta euforia. Gostei muito da declaração recente do Ancelotti e do Rodrygo, que afirmaram que a Seleção está mais organizada. Acredito muito nisso - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Em um time organizado, para assim, ter sucesso naquilo que a gente mais sabe, que é: Individualidade e criatividade. Mas para ter isso, é preciso ter um coletivo muito forte. Agora, fiquei feliz com o 5 a 0, é muito legal ver a Seleção desta forma. Agora, vamos devagar, mas estou otimista e confio muito no hexa - concluiu.

Seleção Brasileira

A equipe de Carlo Ancelotti deixou uma boa impressão, na última sexta-feira (10), quando venceu por 5 a 0 a Coréia do Sul em um amistoso fora de casa. Agora, o Brasil se prepara para enfrentar o Japão, nesta terça-feira (14), para encerrar a turnê pela Ásia desta Data Fifa.

continua após a publicidade