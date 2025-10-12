menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Kaká avalia atual momento da Seleção Brasileira

Pentacampeão elogiou gestão de Carlo Ancelotti

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
14:28
Kaká é o presidente geral da Kings League Brasil e projeta futuro da competição
imagem cameraKaká é o presidente geral da Kings League Brasil e projeta futuro da competição
  • Matéria
  • Mais Notícias

O pentacampeão mundial Kaká avaliou o atual momento da Seleção Brasileira. Durante o evento "Kick Off", da Kings League, o ex-jogador elogiou as recentes atuações da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti e projetou um futuro promissor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na análise, o antigo meia destacou a importância da criação de um grupo forte para a próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 2026. Para isso, Kaká chamou atenção para a necessidade da comissão técnica está sincronizada com os jogadores convocados.

- Sobre a Seleção, acho que vou fugir um pouco dos extremos. Não está a pior do mundo, como comentavam há uns meses atrás, mas também não está, agora, esta euforia. Gostei muito da declaração recente do Ancelotti e do Rodrygo, que afirmaram que a Seleção está mais organizada. Acredito muito nisso - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Em um time organizado, para assim, ter sucesso naquilo que a gente mais sabe, que é: Individualidade e criatividade. Mas para ter isso, é preciso ter um coletivo muito forte. Agora, fiquei feliz com o 5 a 0, é muito legal ver a Seleção desta forma. Agora, vamos devagar, mas estou otimista e confio muito no hexa - concluiu.

Seleção Brasileira

A equipe de Carlo Ancelotti deixou uma boa impressão, na última sexta-feira (10), quando venceu por 5 a 0 a Coréia do Sul em um amistoso fora de casa. Agora, o Brasil se prepara para enfrentar o Japão, nesta terça-feira (14), para encerrar a turnê pela Ásia desta Data Fifa.

continua após a publicidade
Seleção Brasileira antes do jogo com a Coreia do Sul (Foto: Anthony Wallace/ AFP)
Seleção Brasileira antes do jogo com a Coreia do Sul (Foto: Anthony Wallace/ AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias