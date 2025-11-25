Lesão de Neymar vira centro das atenções em evento que marca retorno da marca Pelé ao Brasil

O evento era para celebrar o retorno da marca Pelé para o Brasil, que foi comprada pela NR Sports, empresa do pai e da mãe do jogador Neymar Jr., na noite desta terça-feira (25), em Santos, no litoral de São Paulo. A cerimônia, realizada no Museu Pelé, reuniu diretoria do Santos, ídolos históricos do clube e representantes da família do Rei, em um movimento simbólico de "repatriação" de uma das marcas mais icônicas do esporte mundial.

Neymar Pai comenta planos para a marca Pelé: 'Não é uma reconstrução'

Mas o principal assunto da noite na Baixada Santista é a situação clínica de Neymar. O jogador, que saiu reclamando de dores no joelho no empate diante do Mirassol, há duas rodadas, foi submetido a exame nesta terça-feira e pode ter de ficar fora do restante da temporada. Questionado, Neymar pai desconversou.

— Tem umas coisas no futebol que são esquisitas. Até a gente mesmo não sabe da lesão dele. O Neymar fez um, como eu posso falar pra você, fez um exame de imagem. O Neymar tá em casa ainda, eu não falei com o meu filho, e eu não sei do resultado. Como que eu vou responder uma coisa que eu realmente não sei? Então vocês estão muito melhor informados do que eu — afirmou o empresário aos jornalistas que estavam no evento.

Em campo, o momento de Neymar vinha em curva ascendente. O camisa 10 emendou três partidas seguidas como titular, atuando os 90 minutos em duas delas, contra Palmeiras e Mirassol, e sendo peça central no sistema ofensivo santista. A sequência, porém, foi interrompida no empate diante do Internacional, quando o atleta foi preservado, e a comissão técnica projetava utilizá-lo nas três rodadas finais do Brasileirão para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento.

— Mas a imprensa sabe primeiro do que eu, e do que o meu filho também. Só que, provavelmente, o médico deve procurar o Neymar amanhã, quando ele se apresentar, e vai falar sobre a imagem dele, vai ser discutido. Mas eu acho que a imprensa está discutindo um negócio que a gente não sabe ainda — desconversou Neymar pai.

O exame feito nesta tarde foi um pedido do próprio jogador, após Neymar voltar a sentir um incômodo no local no treino desta terça-feira. A preocupação aumentou internamente, e a possibilidade de uma lesão mais séria no menisco do joelho esquerdo passou a ser considerada, cenário que tiraria o atacante dos compromissos decisivos do clube na reta final do campeonato.

Lutando contra o rebaixamento, o Santos fará mais três jogos no Brasileirão. O Peixe recebe o Sport (28/11), visita o Juventude (3/12) e encerra a competição diante do Cruzeiro (7/12), na Vila Belmiro.

— Se realmente isso for verdade, que o Neymar teve uma lesão de menisco, então, alguma coisa tem que ser feita. A gente não sabe se é uma lesão importante. A gente não sabe, eu não sei te responder isso — completou Neymar pai.