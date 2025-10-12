Hugo Souza projeta estreia pela Seleção Brasileira: ‘Realização de um sonho’

O goleiro do Corinthians, Hugo Souza, será o titular da meta da Seleção Brasileira no duelo contra o Japão, marcado para a próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio.

A informação já havia sido antecipada pelo técnico Carlo Ancelotti durante a coletiva de anúncio da terceira convocação do treinador à frente da Amarelinha.

Hugo Souza comentou sobre a primeira oportunidade com a comissão técnica e afirmou que será a realização de um sonho.

— A expectativa está a mil, da melhor forma possível. É a realização de um sonho. Trabalhei a minha vida inteira para chegar a este momento. Agradeço ao Ancelotti, ao Taffarel e à comissão pela oportunidade. Agora é entrar em campo e fazer o que sei, o que me trouxe até aqui. Tem aquela ansiedade e frio na barriga, que é natural. Que seja a primeira de muitas. Estou muito feliz com essa chance — disse.

Os goleiros Hugo Souza, Bento e John durante treino pela Seleção Brasileira, em Seul. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Hugo Souza também comentou à CBF TV sobre a atuação da Seleção Brasileira na goleada por 5 a 0 diante da Coreia do Sul, na última sexta-feira (10), em Seul.

— Estávamos focados na Coreia, mas agora estamos focados no próximo jogo. Estudamos bastante a equipe adversária. Vão passar tudo o que precisa para a gente entrar em campo para a gente conseguir mais uma vitória. Estamos colhendo muitas informações para entrar o mais preparados possível. Para mim, não é só um amistoso, é a realização de um sonho da minha família, do meu pai e das pessoas que acreditaram em mim. Vou reunir essas boas energias e levar para dentro de campo — afirmou o goleiro.

Desfalque no clássico:

Além do técnico Dorival, que está suspenso, o Corinthians possui outras duas baixas para o clássico contra o Santos.

O duelo será na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheus Bidu e Hugo Souza receberam cartão amarelo na vitória sobre o Mirassol, no último sábado (4), e cumprem suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão.

Hugo Souza era uma baixa esperada para o duelo. Mesmo se não tivesse recebido cartão contra o Mirassol, o jogador estaria fora devido a convocação para a Seleção Brasileira. Convocado por Ancelotti, o goleiro tem compromisso no dia 14 de outubro, na véspera do duelo com o Santos, na Ásia, e não teria tempo hábil para retornar e disputar a partida na Vila Belmiro. O treinador do Timão deve escalar Felipe Longo.